Сундук Louis Vuitton, сумка Balmain: Водянова похвасталась своими подарками на День влюбленных

Модель пришла в восторг от презентов, среди которых оказалось много полезных вещей люксовых марок.

Наталья Водянова раньше состояла в браке с британским аристократом Джастином Портманом. Она родила от него троих детей: Лукаса, Неву и Виктора. Но это не помогло укрепить их союз. Вскоре пара распалась. А потом модель встретила французского миллиардера Антуана Арно. Ему она подарила сыновей Максима и Романа. Также бизнесмен полюбил и детей избранницы от прошлых отношений. Лишь в прошлом году влюбленные поженились, спустя девять лет совместной жизни.

Как известно, Водянова живет в просторном особняке в Париже вместе с пятью детьми и мужем. Также недавно пара завела собаку, которая теперь составляет компанию британскому коту Галилео. Обычно модель всегда проводит праздники дома с родными. День всех влюбленных она отметила с возлюбленным. В соцсети она поделилась кадрами, на которых Арно обнимает ее. Фотографии сделала сестра девушки.

«Моя сестра Кристина запечатлела этот момент, который, как мне кажется, говорит громче слов. Люблю тебя так сильно, что это больно, мой вечный Валентин», — написала звезда.

А позже Наталья похвасталась подарками, которые получила от компании, где работает ее муж. Папа Антуана — Бернард Арно — президент президент группы компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. Она показала прозрачный сундук Louis Vuitton, в котором оказались два фирменных тубуса с духами. Сверху была коробка с бутонами белых роз.

Еще больше восторга у модели вызвала коробка, из которой она достала сумку фирмы Balmain.

«Это изумительно», — заявила она.

Более того, Водянова получила алую помаду Guerlain, футляр которой был усыпан стразами. А вот в вазе стояли алые маки — любимые цветы девушки. По всей видимости, их уже вручил звезде лично Антуан.

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