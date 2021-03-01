«Этой красавице 39 лет»: Антуан Арно предстал в обнимку с Натальей Водяновой на домашнем фото

28 февраля модель отметила день рождения. В честь этого события нежными фото с ней поделился французский миллиардер, с которым она счастлива уже почти 10 лет.

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но смогла построить карьеру модели. Девушка не скрывает, что ей приходилось очень сложно. Она даже бросила учебу, чтобы зарабатывать. Но теперь Наталья одна из самых известных топ-моделей в мире и дружит со многими именитыми персонами. Более того, красавица смогла завоевать сердце французского миллиардера Антуана Арно. Когда они встретились, у нее уже было трое детей от первого брака, но это не помешало их любви.

Теперь Наталья воспитывает уже пятерых детей. Своему избраннику она подарила сыновей: Максима и Романа. Ее старшие наследники тоже живут с парой. В прошлом году влюбленные узаконили свои отношения, а в 2021-м они отметят 10 лет совместной жизни. Обычно Арно не часто появляется на публике с женой. Он изредка сопровождает ее на светских раутах. Однако 28 февраля мужчина поздравил именинницу с днем рождения.

Антуан опубликовал ряд архивных фото с возлюбленной.

«Может ли кто-нибудь на самом деле поверить, что этой красавице сегодня исполняется 39 лет?» — написал бизнесмен.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Водянова удивляет их своим моложавым видом. Девушку одарили комплиментами, а Арно растрогал подписчиков таким поздравлением.

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