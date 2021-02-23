Вечер в Париже: Наталья Водянова в молочном свитере оверсайз увиделась с подругой

Модель не стала сидеть дома даже в праздничный день. Она поделилась новым фото.

Наталья Водянова не только одна из самых известных топ-моделей в мире, но и многодетная мама. Девушка воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа от нынешнего мужа. Уже почти десять лет она счастлива с французским миллиардером Антуаном Арно, но свадьбу они сыграли только прошлой осенью. Влюбленные живут в просторном особняке в Париже. Это позволяет девушке быть в центре событий.

Почти каждый месяц Водянова бывает на светских раутах. Более того, она занимается рядом проектов, включая благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Лишь выходные модель всегда старается посвящать семье. 23 февраля девушка тоже провела в работе. Она даже покинула дом и увиделась с подругой Изабеллой Капече. По такому случаю Наталья отказалась от макияжа, но облачилась в монохромный образ с объемным молочным свитером.

«Работаем с этой милашкой сегодня», — отметила звезда.

Поклонники восхитились освежающим и лаконичным повседневным образом девушки. Примечательно, что наряды оверсайз уже больше года не выходят из моды. Ранее Водянова признавалась, что даже мусор выносит, надев наряд от-кутюр. А дома ее редко можно увидеть в халате. Многие одарили модель комплиментами и отметили, что она выглядит очень молодо.

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