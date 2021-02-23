«Любовь к своей стране рождается в семье»: Оксана Федорова поздравила мужчин с 23 Февраля

Телеведущая, модель и известный филантроп Оксана Федорова поздравила мужчин России с 23 февраля. «Мисс Вселенная» 2002 года пожелала представителям сильного пола мира в семье и счастливой жизни.

«Дорогие защитники Отечества, я от всей души поздравляю вас с праздником. В этот февральский день мы чествует всех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу Родину, — сказала звезда. — Вечная память героям, павшим в боях за свободу нашей страны, ветеранам, навсегда ставшим примером истинного патриотизма для подрастающего поколения — наследников Великой Победы. Любовь к своей стране рождается в семье. Я желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия. С праздником — будьте счастливы!»

Напомним, у самой Федоровой дед и прадед были военными. Женщина вышла замуж за офицера ФСБ и родила ему сына и дочку. Наследника Оксана также хочет направить по военной линии.

Смотрите также: