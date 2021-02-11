Словно из сказки: Федорова в воздушном платье из органзы с пышной юбкой устроила фотосессию

Оксана Федорова для многих остается примером женственности. Поклонники считают ее воплощением красоты. И хоть титул «Мисс Вселенная» она получила почти 20 лет назад, для преданных фанатов девушка является вдохновением. В 43 года модель может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. И это при том, что телеведущая давно стала мамой. Она растит семилетнюю дочку Елизавету и восьмилетнего сына Федора.

11 февраля Оксана решила начать утро с приятного события. Она приняла участие в фотосессии. Девушка облачилась в пышное бальное платье персикового цвета. Воздушный наряд из органзы окутал плечи модели, а также подчеркнул ее талию. Ей также сделали объемные кудри и нежный макияж. Федорова сидела на полу в студии, демонстрируя женственный и нежный образ. Она буквально утопала в пышной юбке с рюшами.

«Идеальное утро, немного легкости с утра», — написала звезда.

«Красавица! Такая нежность!», «Глаз не отвести!», «Невероятно нежный образ», «Божественно», «Платье просто сказочное», «Фантастический образ», «Прям принцесса», «Очень, очень красиво», «Оксана, вы сказочное создание», «Это платье невероятное», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Федорова порой устраивает благотворительные вечера, на которых блистает именно в таких нарядах.

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