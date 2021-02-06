«Просто неотразима»: Оксана Федорова в черном платье из фатина и жакете сходила на мюзикл

Оксана Федорова давно лишилась титула «Мисс Вселенная». При этом для своих поклонников она остается первой красавицей. Не так давно ей исполнилось 43 года. Она воспитывает двоих детей: Елизавету и Федора вместе с мужем Андреем Бородиным. Телеведущая редко делится семейными фото. При этом она не скрывает, что они все вместе занимаются спортом, ездят в отпуск. Девушка рада посвящать свободное время близким.

Однако накануне Оксана вышла в свет. Она развеялась, отправившись в театр. Как всегда, телеведущая выбрала элегантный образ. Она облачилась в черное платье из фатина с полупрозрачной юбкой и жакетом. Туфли на шпильке и пышные локоны дополнили ее образ. От яркого макияжа Федорова отказалась в пользу более нежных тонов, подчеркнувших ее природную красоту. Она насладилась мюзиклом «Шахматы» и вручила Анастасии Стоцкой букет цветов.

«Чудесное окончание рабочей недели. Блистательный мюзикл „шахматы“! Спасибо Максим за приглашение. Настя была просто неотразима», — поделилась звезда.

Поклонники осыпали Оксану комплиментами. Многие отметили, что она обладает неповторимой красотой и чувством стиля. «Стоцкую узнаёшь даже со спины», «Вы очень элегантная», «Вы дама всегда и во всем», «У вас фигура модели», «Просто такая красивая», «Налюбоваться нельзя», «Прекрасный вечер», «Вечерний образ у вас крутой», — прокомментировали пост подписчики.

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