Ушко кокетливо выглядывает: 71-летняя Пугачева с удлиненным каре восхитила «помолодевшим» видом

Алла Пугачева в прошлом году отметила 71-летие. Поклонники не перестают восхищаться певицей. За последние годы она не только похудела, но и сменила имидж. Примадонна дружит с дизайнером Игорем Гуляевым, а также с маэстро в области моды Валентином Юдашкиным. В одном из интервью она признавалась, что многие осуждают ее и порой критикуют за молодежные образы. Но сама артистка заверила, что все равно будет хвастаться стройными ногами и наряжаться, чтобы радовать себя и детей.

26 февраля Алла Борисовна впервые за долгое время отправилась в гости. Она решила проведать Юдашкина и его жену Марину. На новом фото певица неожиданно предстала без парика и шиньонов, которые обычно всегда дополняют ее образы. Она сделала новую прическу — удлиненное каре. Примадонна сделала макияж с акцентом на губы. А объемная блузка и брюках галифе в полоску. Она подчеркнула фигуру широким поясом.

Поклонники восхитились преобразившейся 71-летней Пугачевой. Многие отметили, что ей идет новый имидж. «Какие вы красивые! Какие вы прекрасные!», «Какая же Алла Борисовна красивая», «С новой прической, как девочка», «Выглядят шикарно», «Светит и пахнет», «Алла как хорошо выглядит», «Господи, я в восторге от этой женщины», «Словно девочка», «Обалдеть от Аллы Борисовны, неиссякаемый идеал для меня», «Без парика прям другой компот», — прокомментировали пост подписчики.

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