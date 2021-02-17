Необычная Алла Пугачева: Гарик Харламов примерил знаменитый балахон, парик и бусы, как у певицы

Шоумен Гарик Харламов в Instagram опубликовал серию забавных кадров, из которых особого внимания заслуживает снимок, где он предстал в образе примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
На кадре Харламов примерил знаменитый балахон, парик, бусы и стал очень похож на звезду отечественной сцены. Рядом с ним можно увидеть его давнего друга и партнера по «Камеди Клаб» Тимура Батрутдинова. Тот на снимке в образе телеведущего и мужа Примадонны Максима Галкина. Судя по всему, они исполняют какую-то песню.
«Очередной рандомный набор странных фото из моего телефона. Листайте».
«Гузеева где? Гарик совсем забыл о своей девочке», «Первая фотография такое впечатление из передачи «Привет, Андрей!» — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов — одни из главных звезд шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ. У них огромная армия фанатов в социальных сетях.