В одной гамме с мужем: Марина Юдашкина отметилась в песочной юбке плиссе и замшевых сапожках

Валентин Юдашкин не так давно отметил годовщину отношений с женой Мариной. Они вместе уже 33 года и считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Избранница стала для кутюрье музой, помощницей и главной женщиной в жизни. Порой именно его жена первая примеряет шедевры, которые он создает. Даже в обычной жизни она любит выглядеть безупречно. Примечательно, что вкус бизнесвумен в одежде часто совпадает со вкусом Аллы Пугачевой.

23 Февраля давно стал главным мужским праздником. Юдашкин отметил День защитника Отечества с женой. Он облачился в черные брюки и пиджак. Белая футболка и песочный джемпер завершили его лук. В одной гамме с ним оделась супруга. Марина предстала в песочной юбке плиссе, замшевых сапогах в тон и облегающем черном лонгсливе. Влюбленные сделали фото на память, а также поздравили всех с особенным днем.

«Всех-всех поздравляем с 23 февраля! Здоровья вам, сил, энергии, радости и счастья! Пусть в вашей жизни всегда будут мир и спокойствие!» — написала Марина.

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