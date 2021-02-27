Скорректировала фигуру: Пугачева отметилась в полосатых брюках галифе и в блузке с открытыми плечами

Алла Пугачева не скрывает, что любит принимать гостей. У нее дома всегда собирается много друзей. Она не раз закатывала вечеринки на Новый год и в дни рождения в своем замке в деревне Грязь. В прошлом году певица почти не покидала дом из-за пандемии. Она также почти не посещала светские рауты и гостей у нее было меньше, чем обычно. Однако в этом году, по всей видимости, Примадонна готова наверстать упущенное.

26 февраля Алла Борисовна и Максим Галкин отправились в дом Валентина Юдашкина. Маэстро живет с женой Мариной, которая давно дружит с певицей. А вот внуков маэстро там не было. Дочка кутюрье Галина с малышами уже почти год находится в Гонконге, где работает по контракту. Деталями вечера Пугачева делится не стала, но опубликовала редкое фото с Мариной. Артистка оделась по последним трендам.

Она выбрала брюки галифе в тонкую полоску, которые вытягивают силуэт, а также объемную блузку оверсайз с открытыми плечами и пышными рукавами. Примадонна дополнила образ широким поясом, подчеркнув талию. Так певица с помощью хитростей стилистов скорректировала фигуру. Она выпрямила волосы и сделала неброский макияж.

А Марина предпочла светлые тона. Она предстала в юбке с карманами и складками кремового цвета и рубашке в полоску.

«Аллочка! Как я рада была тебя видеть!» — заявила жена Юдашкина.

Поклонники отметили, что Пугачева находится в отличной форме. 71-летняя артистка смогла всех впечатлить своим чувством стиля. «Выглядите просто woow!» — сказала дизайнер Наталья Якимчик. «Ах, эта лучезарная улыбка. Две красавицы», «Какие же вы красавицы», «Какая вы красивая, солнышко любимое наше, спасибо вам большое!», «Это такая редкость — настоящие друзья!», «Вы просто шикарные женщины!» — прокомментировали пост подписчики.

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