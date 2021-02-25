Похудела и помолодела: Ирина Пегова в черном мини-платье и сапогах отметилась на шопинге

Ирина Пегова довольно часто появляется на публике. Ее можно увидеть на красных дорожках или кинопремьерах. Также девушка играет в театре и участвует в телевизионных шоу. Она обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей хорошо выглядеть. В прошлом году артистка приняла участие в проекте «Ледниковый период» и дошла до финала. Елена Исинбаева признавалась, что восхищается актрисой.

Однако после шоу Ирина решила похудеть. Она успела съездить на родину в город Выкса и возобновить съемки в ряде проектов. На время поклонники потеряли артистку из поля зрения. Однако 25 февраля после примерки грима она отправилась на шопинг. Девушка предстала в «Смоленском Пассаже» в черном мини-платье с жабо и сапогах на шнуровке. Наряд подчеркнул ее талию и постройневшие ноги. Пегова также была с игривыми кудряшками, а в руках она несла пакеты с покупками.

Поклонники поразились тому, как преобразилась артистка. Многие отметили, что она сильно похудела и даже помолодела. Фанаты одарили ее комплиментами. «Как же красиво вы выглядите. Мое восхищение!», «Ириночка, вы супер! Супер во всем», «Богиня спустилась с Олимпа!!!», «Какова красота, похудела! Помолодела! Обожаю вас», «Такая классная», «Стильно выглядите, и талия роскошная», «Ирина, какой шик», — прокомментировали пост подписчики.

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