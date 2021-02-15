«Нежнятина»: похудевшая Пегова похвасталась новой паркой с акцентом на тонкую талию

42-летняя актриса Ирина Пегова после участия в проекте «Ледниковый период» потеряла несколько килограммов. Чем, в принципе, осталась вполне довольна. Теперь звезда старается подчеркнуть свою стройную фигуру новыми нарядами.

Одно из ее последних приобретений — черная парка с меховым капюшоном. Вдоль линии пояса она имеет сборку, которая подчеркивает женственную фигуру. Актриса не удержалась и похвасталась своей шубкой в личном блоге.

«Какая же погода стоит у нас в Москве, прямо как в детстве, когда сугробы были большими, белыми и мягкими! Пусть это продержится подольше. Хочу этой белой, чистой и холодной Москвы подольше, нам есть чем согреться, и новенькая парка наконец-то пригодилась. Ах, как говорит Тарасова, «нежнятина», — написала она в Instagram.

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