Не скрыла фигуру: постройневшая Пегова в белоснежном костюме в полоску позировала на диване

Актриса приняла участие в фотосессии. Она использовала хитрость стилистов, чтобы выглядеть более худой.

Ирина Пегова в прошлом году удивила поклонников еще раз. Ранее она одержала победу в шоу «Танцы со звездами», а теперь ей удалось дойти до финала проекта «Ледниковый период». Актриса обладает нестандартной фигурой, но никогда ей не мешало ни в работе, но в обычной жизни. Она умело выставляет свои недостатки, как достоинства. Однако после катания на льду она решила сбросить вес и теперь хвастается результатами.

Благодаря упорству и самообладанию Ирина смогла похудеть. Она делилась с поклонниками, что находится на пути к цели. А на днях девушка приняла участие в фотосессии. Для такого случая она облачилась в белоснежный костюм в тонкую полоску. Наряд в бельевом стиле, который актуален не первый год, имел крой оверсайз, чем визуально сделал артистку стройнее. Более того, стилисты не раз признавались, чт вертикальная полоска также стройнит.

Пегова позировала на диване с чашкой кофе. она продемонстрировала пышные локоны и небрсокий макияж, подчеркнувший ее природную красоту.

«Редко такое бывает в моей жизни , чтобы в воскресенье, да выходной….ликую! Можно целый день провести в пижаме! И конечно кофе в постель!» — написала звезда.

А вот поклонники одарили Ирину комплиментами. Многие отметили, что она похорошела. «Как вы шикарно похудели», «Очаровательная, нежная, сногсшибательная женщина», «Ирина, вами можно любоваться как прекрасным цветком, бесконечно», «Чудо, как хороша», «Прекрасная красавица! Восхитительная великолепная!», «Выглядите потрясающе!», «Невероятная женщина!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: