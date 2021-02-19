Ирина Пегова вернется к созданию своего поэтического спектакля

Постановка актрисы будет включать в себя стихи Цветаевой, Ахматовой и Пастернака.

Перед пандемией у популярной актрисы Ирины Пеговой зародился проект сольного поэтического спектакля. Недавно журналисты напомнили ей об этой затее и поинтересовались, на какой стадии находится данная задумка.

42-летняя артистка ответила, что весной 2021 года вернется к ней. Во время эпидемии и ограничения мест в театральных залах готовить новый спектакль для нее было бессмысленно. Она также отметила, что это будет не сольный проект, а большая программа с танцорами и музыкантами. На сцене ожидается как минимум пять человек.

«Спектакль основан на поэзии, в основном, это будет Марина Цветаева, немного Анны Ахматовой и Бориса Пастернака», — рассказала Пегова изданию «Теленеделя».

Артистка добавила, что пандемия сильно «порезала» количество спектаклей, в которых она была задействована. В частности, из-за смерти Бориса Плотникова из репертуара ушли две постановки — «Женитьба» и «Жена». Ирина надеется, что в будущем они вернутся.

Напомним, что актрису можно увидеть на сцене МХТ имени Чехова и Театра Олега Табакова.

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