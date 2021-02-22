«Красавица-мамочка!»: Подольская в небесных лосинах восхитила плоским животом жену Диброва

Наталья Подольская уже пять лет воспитывает сына Артемия. Девушка была очень рада стать мамой. Игры с малышом доставляют ей большое удовольствие. Также она посещает выступления мальчика в школе танцев «Тодес». А в прошлом году артистка родила второго сына. Теперь она с Владимиром Пресняковым растит малыша Ивана. Певица не скрывает, что нянчить кроху большое счастье, но она долго переживала из-за своей фигуры.

Последние месяцы Наталья старалась плавать в бассейне. Она делилась архивными фото, на которых позировала с безупречной фигурой и признавалась, что не может привести живот в порядок. Поклонники заверяли, что она слишком спешит и скоро вернется в форму. На днях певица вернулась к работе. Она брала паузу на два месяца, чтобы посвятить себя материнству. А на днях Подольская приняла участие в съемках передачи, где появилась в джинсах и пиджаке.

Как оказалось, певица снялась для спортивного ролика. Она поделилась снимком, на котором позировала в розовой студии. Девушка подчеркнула постройневшую фигуру небесными лосинами и топом с длинным рукавом. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее тела и плоский живот.

«Фигура огонь», — заявила Юлиана Караулова. «Красавица-мамочка!» — присоединилась Полина Диброва, жена Дмитрия Диброва. «Совершенство», «Какая красавица, стройняшка», «Обалдеть, какая красота, так быстро уже в форме», «Она же только родила! Такая стройняшка!», «Вы в прекрасной форме», — прокомментировали пост подписчики.

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