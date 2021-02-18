«Дышим свежим воздухом»: Подольская похвасталась, как гуляет с крохотным сыном у дома

Наталья Подольская многим знакома еще с «Фабрики звезд». Вот уже 10 лет она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица не скрывает, что счастлива. Влюбленные живут в загородном доме, где растет их пятилетний сын Артемий. А чуть меньше четырех месяцев назад у них произошло пополнение. Теперь пара воспитывает еще одного сына Ивана. Артистка пыталась скрыть беременность, но поклонники заметили изменения в ее фигуре.
Теперь Наталья наслаждается материнством. Девушка признавалась, что хоть теперь вечера ей приходится посвящать крохе, так как ему нужно кушать, она рада такому времяпрепровождению. В последнее время артистка исключила работы и светские рауты, чтобы быть дома с детьми. Она собирается вернуться к выступлениям в конце месяца. Однако в гости к ней порой приходят друзья, а также сестра-двойняшка Юлиана.
18 февраля Подольская не только пообщалась с родственницей, но и решила похвастаться тем, как гуляет с младшим сыном, не выходя из дома. Певица засняла себя в толстовке и плюшевой жилетке. Она сидела в детской рядом с кроваткой, где под пледом лежал Иван.
«В такие морозы вот так мы гуляем. Дышим свежим воздухом с открытым окном», — поделилась звезда. «Бодрит», — добавила она.
Она сделала опрос, который показал, что многие мамы так делают. Поклонники давно замечают, что артистка с ними откровенна и часто делится своими секретами и проблемами, а также маленькими радостями. Они ждут, когда пара покажет лицо маленького сына.
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