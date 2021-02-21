«Снова вместе»: Ани Лорак на шпильках и в сверкающей блузке встретилась с Сергеем Лазаревым

Певица перед одним из выступлений столкнулась с другом в гримерке. Артист пришел в восторг от образа девушки.

Ани Лорак уже больше двух лет сама воспитывает дочку Софию. После развода с турецким бизнесменом певица стала еще больше времени уделять наследнице. Девятилетняя девочка уже берет пример с мамы и в прошлом году спела с ней песню. К слову, артистка успевает совмещать карьеру и материнство. Она работает еще больше, чем раньше. Однако из-за пандемии ей пришлось сбавить темп и отменить ряд концертов.

Лишь в феврале жизнь звезд постепенно стала возвращаться в прежнее русло. Они постепенно возобновляют выступления. Так Лорак готовится в скором времени выпустить новую песню. А на днях она отправилась выступать и в гримерке встретила Сергея Лазарева. Так как приближаются праздники, то артисты снимаются в праздничных концертах. Девушка приняла участие в съемках шоу. По всей видимости, речь шла о проекте, где участвует Лазарев.

Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) для такого случая облачилась в кожаные зауженные брюки и сверкающую блузку с золотыми пайетками. Женственный образ дополнили босоножки на шпильке. А вот Сережа облачился в костюм каштанового цвета с изумрудный галстуком.

«А кто здесь? А кто это? Кто эти люди?» — стали шутить артисты.

«Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга», — отметила Лорак.

Она рассказала, что спела на шоу, где Лазарев главная звезда. Певец в ответ заявил, что в этот вечер блистала именно она. Поклонники рады были видеть, как друзья веселятся и вместе проводят время. «Класс, какие вы красивые. Наконец-то встретились!», «Господи, Ани Лорак, вы такая красивая», «Как приятно смотреть.. Красивые, успешные, молодцы!», «Каролиночка, милая, ты невероятная, исключительная леди!», «Такие прекрасные», — прокомментировали пост подписчики.

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