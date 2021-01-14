Порезвились и слепили снеговиков: Ани Лорак поделилась кадрами с дочкой на прогулке

Ани Лорак в декабре неустанно работала. Артистка снималась в новогодних шоу и концертах. Также она успевала ездить на радио и давать интервью. При этом каждый раз певица появлялась на публике в роскошных нарядах. В 42 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Как известно, у нее подрастает дочка София от турецкого бизнесмена, с которым звезда развелась в 2019 году.

Новогодние каникулы Лорак посвятила наследнице. Она даже завела дома щенка Тошу. Певица делилась уютными кадрами, на которых позировала у нарядной елки. А вот старый Новый год она уже отметила в Киеве. Девушка с радостью приехала на свою родину и показала огромное количество наград, которые хранятся в ее особняке. В канун праздника Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим.ред.) отправилась на прогулку с дочкой.

Певица надела черную дубленку с вышивкой, а София предстала в пуховике и теплых брюках винного цвета. Они порезвились в снегу и слепили целую семью снеговиков. Артистка выглядела счастливой, чем порадовала поклонников.

Позже вечер Лорак провела, смотря телевизор. Она не стала показывать ни праздничного стола, ни родных. Возможно, что праздник девушка отметила в кругу родных. Напомним, что Филипп Киркоров, который является крестным отцом ее дочки, улетел в США, а на днях он оказался на Багамах. Певец отдыхает с детьми и Кристиной Орбакайте.

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