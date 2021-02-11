Счастье в глазах: Ани Лорак в небесном свитере, как у Стеши Маликовой, предстала в своем особняке

Ани Лорак не так давно вернулась из Киева. Певица любит приезжать на родину. Она не скрывает, что набирается сил, когда проводит время с семьей. Девушка воспитывает дочку Софию. После расставания с турецким бизнесменом артистка взяла на себя все заботы о ребенке. Девятилетняя девочка уже поет, как мама. Поклонники считают, что наследница вырастет также и модницей, как артистка. 42-летняя звезда подчеркивает свою фигуру женственными нарядами.

Этой зимой Лорак успела отметиться в трендовых дутых пуховиках. Более того, певица носит ботинки Prada на массивной подошве. А 11 февраля артистка решила поделиться редкими домашними фото. Она предстала в объемным свитере небесного цвета с высоким воротом и в кожаных лосинах. Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) собрала волосы в хвост. Она позировала на фоне панорамного окна, которое выходит на заснеженный двор с лесом.

«Какое у вас настроение?» — написала звезда.

К слову, свитер такого оттенка недавно надела также дочка Дмитрия Маликова Стефания. Они поддержали тренд на вещи оверсайз. Поклонники восхитились не только уютным убранством дома артистки, но и ее нарядом. «Какая вы уютная и красивая, передаете любовь и тепло», «Невозможно не улыбнуться после такой фотографии», «Вы слишком невероятная для этого мира», «Самая невероятная, самая неотразимая», «Хорошо выглядите», «Как у вас красиво дома», — прокомментировали пост подписчики.

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