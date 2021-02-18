В гостях у Преснякова: сестра Подольской показала, как певица держит на руках крохотного сына

Певица провела вечер с родственницей, которая решила нагрянуть к ней в гости.

Наталья Подольская редко проводит время вне дома в последнее время. Она не скрывает, что намеренно отказалась от светских раутов и даже выступлений. Певица в октябре снова стала мамой. Она родила второго сына Ивана. Также у нее с Владимиром Пресняковым есть пятилетний наследник Артемий. Пара была рада пополнению в семье. Артистка даже успела принять участие в новогодних концертах, но потом предпочла посвятить себя материнству.

На днях Наталья призналась, что в конце февраля, когда малышу будет четыре месяца, она планирует возобновить творческую деятельность и вернуться к работе. Пока певица наслаждается временем, когда ее дела сводятся к тому, чтобы покормить малыша и сменить подгузники. Однако порой к ней в гости приходит сестра-двойняшка Юлиана. У девушки двое дочерей, поэтому она знает, что такое материнство.

18 февраля Подольская нянчила маленького сына, когда к ней пришла родственница. Юлиана сняла на камеру, как тискает домашнего питомца — собаку Басю. При этом она запечатлела сестру, которая держала на руках Ивана. Мальчик был облачен в темно-серые ползунки.

«Бася, колбаса наша», — нежно приговаривала девушка.

Поклонники пришли в восторг от нежных кадров. Многие отметили, что мальчик подрос. Также фанаты успели соскучиться по Артемию. Он занимается танцами и любит играть в супергероев. Напомним, что от прошлых отношений с Кристиной Орбакайте у Преснякова есть еще один сын — Никита.

Смотрите также: