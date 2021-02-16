«Всего двадцать минут»: Наталья Подольская рассказала, как приготовить быстрый и вкусный ужин

Популярная исполнительница Наталья Подольская еще и прекрасная хозяйка. Звезда знает простые, вкусные и быстрые способы приготовления блюд, которыми часто делится со своей аудиторией. В этот раз певица рассказала, как она готовит ужин всего за двадцать минут.

«Хотите рецепт очень вкусного ужина? Минимум посуды и всего 20 минут подготовки! Обожаю запекать в духовке — огромная экономия времени», — написала Наталья Подольская в Instagram.

Понадобится: бумага для запекания или фольга, картофель, филе индейки, майонез, помидоры, сыр, соль и перец.

Способ приготовления: застелить противень бумагой для запекания или фольгой, картофель нарезать дольками, разложить на противень, слегка отбить натуральные котлеты из индейки посолить, поперчить. Промазать майонезом и сверху положить помидоры. Убираем в духовку на 40 минут, запекаем при 180 градусах. Добавляем тертый сыр и ставим еще на 5 минут. Все, готово!

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