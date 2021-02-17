«Растет мой сынок»: Подольская готовится вернуться к работе спустя три месяца после родов

Наталья Подольская в прошлом году снова стала мамой. Теперь певица и ее муж Владимир Пресняков растят не только пятилетнего Артемия, но и маленького Ивана. Певица скрывала свою беременность почти до последних сроков. Однако внимательные поклонники разглядели у нее округлившийся живот. Артистка была рада рождению наследника. И хотя пара давно мечтала о дочке, Пресняков едва не расплакался, когда взял на руки малыша.

Если в декабре Наталья выезжала на съемки праздничных передач, то потом она исключила все дела из графика и посвятила себя детям. Теперь певица готовит дома, гуляет с коляской и заботиться о трехмесячном сыне. Пока лицо мальчика она скрывает, но любит поделиться эмоциями или рассказывает о достижениях крохи. Подольская порой не спит по ночам, так как у мальчика колики. При это Пресняков старается ей помогать и иногда водит ее на свидания, чтобы девушка могла развеяться.

Однако артистка призналась, что в конце февраля планирует завершить свой декретный отпуск. Она переживает за семью, но не хочет остаться без работы, по которой успела соскучиться.

«Я сейчас, конечно, очень много времени провожу дома. Намечается рабочий график уже на конец февраля — начало марта, и он (график) очень желанный, ведь я всю жизнь работаю и очень люблю свою работу!.. Но как справиться с наплывами паники, как оставить своего новорожденного ребенка на целый день! На целый! С утра до вечера. Ване через несколько дней уже четыре месяца! Растет мой сынок.

Бабушка и няня меня прикроют, и я понимаю, что они справятся. Ведь с Темой справлялись. Просто хочется обрести дзен и наслаждаться всеми процессами — и рабочими, и материнскими. Я уверена, что любая личность, без гендерного признака, должна быть реализована во всех сферах жизни! Это дает полноценность, гармонию и счастье. Только давайте обойдемся без комментариев из серии «сиди дома — расти ребенка». Люди должны работать, чтобы зарабатывать деньги, в том числе на свою жизнь», — поделилась звезда.

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