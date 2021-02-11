«Мои щечки любимые»: Подольская запечатлела трехмесячного сына в серых ползунках

Наталья Подольская уже воспитывает пятилетнего сына Артемия с мужем Владимиром Пресняковым. Влюбленные вместе 10 лет и не скрывают, что счастливы вместе. Поклонники уверены, что пара мечтает о дочке, так как от прошлых отношений с Кристиной Орбакайте у певца есть еще один сын Никита. Поэтому многие обрадовались, когда в прошлом году Подольская рассекретила беременность. Однако судьба распорядилась так, что у них родился еще один мальчик.

Малыша супруги назвали Иваном. Теперь дома у Преснякова снова каждый день слышен детски плачь. Малыш быстро растет, поэтому Подольская на время отказалась от работы, чтобы провести с ним больше времени. После Нового года она редко появляется на публике. Лишь накануне артистка поделилась кадром с прогулки. Она запечатлела себя в модном розовом комбинезоне. А теперь певица решила показать и трехмесячного сынишку.

Наталья в лосинах и футболке запечатлелась с наследником на руках. Мальчик был в серых ползунках и слюнявчике. Он спокойно сидел на маминых ручках.

«Мой мир детства. Иван», — написала звезда.

На пост вскоре отреагировала ее сестра двойняшка Юлиана.

«Мои щечки любимые», — заявила она.

Смотрите также: