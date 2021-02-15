«Мы с Екатериной»: Дмитрий Шепелев поделился редким фото с возлюбленной

Дмитрий Шепелев не скрывает, что у него были сильные чувства к Жанне Фриске. Когда певица родила от него сына Платона, они даже думали о свадьбе. Однако бывшая солистка «Блестящих» тяжело заболела. Даже после длительной борьбы с онкозаболеванием ей не удалось победить недуг. Теперь телеведущий сам заботиться о мальчике. При этом спустя несколько лет после трагедии он встретил новую любовь, но перестал скрывать роман не так давно.

Теперь Дмитрий строит отношения с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. У девушки есть дочка Лада от прошлых отношений. Влюбленные вместе около трех лет. Они живут вместе и разделяют с друг другом радостные события. Не так давно пара переехала в более просторную квартиру. А в начале года Шепелев объявил, что они ждут прибавления в семье. Избранница телеведущего в этом году снова станет мамой.

14 февраля многие пары устроили себе свидания. Дмитрий предпочел не показывать, как он удивил свою беременную избранницу. Однако в соцсети он поделился редким фото с Тулуповой. В кадре они сидят на диване, облаченные в черные брюки. При этом телеведущий надел футболку, а его возлюбленная — рубашку оверсайз. Рядом с ними свернулись клубком собачки.

«Мы с Екатериной желаем вам веселых свиданий и не скучного Дня всех влюбленных. Вот как у нас», — написал Шепелев.

Смотрите также: