«Идиллия»: Шепелев подловил подросшего сына Фриске в свитере за просмотром фильма

Дмитрий Шепелев долгое время был гражданским мужем Жанны Фриске. У них родился сын Платон, а вскоре певица заболела. По словам телеведущего, они хотели пожениться, но произошедшее разрушило всех планы. Несмотря на поддержку родных и поклонников, Жанна не смогла победить рак. Теперь Дмитрий сам воспитывает их наследника, которому уже семь лет. Для мальчика он готов на все, поэтому устраивает ему роскошные праздники и возит на море.

Последние три года Шепелев живет с новой избранницей. Он уже не скрывает своих чувств к Екатерине Тулуповой. У девушки есть дочка лада от прошлых отношений, поэтому Платону не бывает скучно. А не так давно телеведущий объявил, что они ждут пополнения. Телеведущий готовится снова стать папой и уже выбирает коляску и кроватку. 6 февраля Дмитрий устроил семейный вечер у телевизора. Он поделился кадрами, на которых сидит на диване с сыном.

«Наш семейный фильм на субботу «Моя ужасная няня», — поделился Шепелев.

«Идиллия», — добавил он.

На кадрах Платон сидел с игрушкой в руках. Он был облачен в вязаный свитер. А рядом с мальчиком легла собака. Телеведущий признался, что этот питомец не очень любит людей, поэтому не со всеми ладит. Поклонников умилили нежны кадры. Многие заметили, что рядом не было Тулуповой. Фанаты посчитали, что девушка пока не хочет демонстрировать изменения в фигуре.

К слову, сначала сын Фриске не обрадовался тому, что у него появится братик или сестренка, но потом мальчик изменил мнение. Теперь он ждет появления нового члена семьи.

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