«Спасибо, не надо»: Шепелев рассказал, как сын Фриске отреагировал на новость о скором прибавлении в семье

Телеведущий объявил, что его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна. По его словам, Платон не был готов к таким переменам в жизни.

Дмитрий Шепелев был одним из главных мужчин в жизни Жанны Фриске. Они так и не поженились, хотя телеведущий признавался, что хотел сыграть с ней свадьбу. Певица тяжело заболела сразу после рождения сына Платона. Поклонники и друзья собирали деньги на ее лечение, но врачам не удалось спасти артистку. В 2015 году она умерла от онкозаболевания. После этого Шепелев стал сам растить наследника.

Первое время Дмитрий скрыл свою личную жизни, но с недавних пор он все чаще демонстрирует свою девушку Екатерину Тулупову. Они вместе уже около трех лет. Телеведущего не раз видели в компании дизайнера. К тому же, у нее есть дочка Лада от прошлых отношений, ровесница Платона. Это еще больше сблизило молодых людей. Однако для многих стало неожиданностью, когда 3 февраля в интервью Шепелев признался, что скоро станет папой во второй раз.

Он скромно объявил о беременности своей избранницы и признался, что готов к появлению еще одного ребенка. Более того, Дмитрий заверил, что мечтает о большой семье. Он рассказал, как его семилетний сын отреагировал на новость о пополнении. Оказалось, что и мальчик и Лада не особо горели желанием завести брата или сестру.

«Мы действовали очень аккуратно, потому что понимали, что едва ли найдется счастливый ребенок, который скажет: „Да, конечно, очень хочу брата или сестру!“. <…>Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: „Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо“. Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение», — поделился телеведущий с People Talk.

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