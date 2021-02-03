«Мы счастливы»: Шепелев поделился трогательными фото с беременной Тулуповой

Дмитрий Шепелев был гражданским мужем Жанны Фриске. Певица родила от него сына Платона, но пожениться они не успели. Артистка вскоре после родов заболела. Длительное время она боролась с раком. Близкие и поклонники пытались ей помочь, но даже врачи оказались бессильны. Пять лет назад Жанна умерла. С тех пор за ее наследником присматривает Дмитрий. Он воспитывает мальчика, возит его на море и устраивает праздники для него.
Еще три года назад стали ходить слухи, что у телеведущего появилась новая возлюбленная. Теперь он уже не скрывает, что живет с Екатериной Тулуповой. Она дизайнер интерьеров и воспитывает дочку Ладу от прошлых отношений. Влюбленные этой зимой переехали в новую квартиру. Как оказалось, они расширили жилье, так как ожидают пополнение. 3 февраля Шепелев объявил, что его возлюбленная беременна. Радостной новостью он поделился с журналистами, а потом с поклонниками.
Телеведущий не стал сдерживаться и рассказал о своих чувствах. Он опубликовал несколько фотографий, на которых обнимает и целует Екатерину.
«Пришло время и мы с Катей хотели бы сообщить: „Да, все так и есть, мы ждем малыша!“ И еще. Большое спасибо за добрые слова и напутствия! Мы очень тронуты, правда. Наверное, пока все, что тут добавить, мы счастливы», — написал Дмитрий.
Друзья стали поздравлять его с тем, что скоро он снова станет папой. «Поздравляю, здоровья», — отметился Алексей Ягудин. «Браво!» — присоединилась тележурналист Арина Шарапова. «Поздравляю, умки, так держать. Платоше будет не скучно», «Дмитрий, будьте счастливы», «Срочно в ЗАГС, и дай бог счастья и здоровья», «Боже! Какое счастье!», «Дети — радость», — прокомментировали пост подписчики.
Смотрите также: