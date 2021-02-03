«Мы счастливы»: Шепелев поделился трогательными фото с беременной Тулуповой

Телеведущий больше не скрывает, что в его семье скоро произойдет пополнение.

Дмитрий Шепелев был гражданским мужем Жанны Фриске. Певица родила от него сына Платона, но пожениться они не успели. Артистка вскоре после родов заболела. Длительное время она боролась с раком. Близкие и поклонники пытались ей помочь, но даже врачи оказались бессильны. Пять лет назад Жанна умерла. С тех пор за ее наследником присматривает Дмитрий. Он воспитывает мальчика, возит его на море и устраивает праздники для него.

Еще три года назад стали ходить слухи, что у телеведущего появилась новая возлюбленная. Теперь он уже не скрывает, что живет с Екатериной Тулуповой. Она дизайнер интерьеров и воспитывает дочку Ладу от прошлых отношений. Влюбленные этой зимой переехали в новую квартиру. Как оказалось, они расширили жилье, так как ожидают пополнение. 3 февраля Шепелев объявил, что его возлюбленная беременна. Радостной новостью он поделился с журналистами, а потом с поклонниками.

Телеведущий не стал сдерживаться и рассказал о своих чувствах. Он опубликовал несколько фотографий, на которых обнимает и целует Екатерину.

«Пришло время и мы с Катей хотели бы сообщить: „Да, все так и есть, мы ждем малыша!“ И еще. Большое спасибо за добрые слова и напутствия! Мы очень тронуты, правда. Наверное, пока все, что тут добавить, мы счастливы», — написал Дмитрий.

Друзья стали поздравлять его с тем, что скоро он снова станет папой. «Поздравляю, здоровья», — отметился Алексей Ягудин. «Браво!» — присоединилась тележурналист Арина Шарапова. «Поздравляю, умки, так держать. Платоше будет не скучно», «Дмитрий, будьте счастливы», «Срочно в ЗАГС, и дай бог счастья и здоровья», «Боже! Какое счастье!», «Дети — радость», — прокомментировали пост подписчики.

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