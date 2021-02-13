«Выбрались на завтрак»: Бородина в дутом пуховике изумрудного цвета и уггах отметилась с мужем

Ксения Бородина начала год с поездок за границу. Она успела провести время с семьей на Мальдивах. Также девушка недавно вернулась из Дубая, где устроила себе романтические каникулы с мужем Курбаном Омаровым. Несмотря на то, что она уже не ведет «Дом-2», который перестал выходить в эфир канала ТНТ, знаменитость признается, что свободного времени у нее не много. Она ездит на съемки других передач с Ольгой Бузовой.

На днях Ксения делилась кадрами, на которых отметилась в новой студии проекта «Бородина против Бузовой». Более того, у девушек теперь новый формат работы, к которому они привыкают. А вот 13 февраля, в субботу, Москва покрылась слоем снега. Многие звезды не могли выехать из своих дворов, так как дороги замело. А вот Бородина не побоялась поехать в центр города, чтобы позавтракать в ресторане.

Телеведущая облачилась в спортивный костюм. Она также надела дутый пуховик изумрудного цвета и угги. Курбан также предпочел спортивный стиль. Они сделали совместное фото на заснеженной улице, а потом Ксения полакомилась изысканными блюдами.

«Выбрались на завтрак», — написала звезда.

Поклонники удивились тому, что девушка не нарядилась, хотя обычно не упускает возможности блеснуть люксовыми луками. «Вы оочень красивая пара, честно!», «Ксюша чет не очень оделась», «Вы так классно выглядите!», «Зимняя сказка», «Завтрак в обед — так по буржуйски», «Как я люблю фотки без обработки! Такие живые и красивые», «Может быть счастливой и без пафоса», — прокомментировали пост подписчики.

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