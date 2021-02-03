«123 этаж»: Бородина в рубашке с бахромой и мини-юбке поужинала в самом высоком ресторане

Ксения Бородина не раз признавалась, что любит путешествовать. Она несколько раз в год ездит на море. Девушка считает, что это лучшее, что можно сделать для детей. Также телеведущая порой уезжает только с мужем Курбаном Омаровым, чтобы устроить романтик. также недавно после поездки на Мальдивы она уехала с возлюбленный в Дубай. Бывшая ведущая «Дома-2» не только загорает на пляже, но и устраивает посиделки в ресторанах.

На днях Ксения увиделась с Викторией Лопыревой. Они повеселились, разбивая посуду. Также вместе с ней отметили годовщину отношений Юрий Жирков с женой Инной. Они устроили посиделки, наслаждаясь теплой компанией. А 3 февраля телеведущая сначала прошлась по магазинам, а вечером решила выйти в свет с мужем. На этот раз Бородина облачилась в костюм в «гусиную лапку». Мини-юбка и рубашка-жакет подчеркнули ее стройную фигуру. Туфли на шпильке Chanel дополнили аутфит.

«Туфли, туфли, туфли сразу новые нацепила», — похвасталась она.

Девушка пришла в знаменитую высотку Бурдж-Халифа. Там в отдельном лифте пара поднялась в ресторан. «123 этаж», — поразилась звезда. Ксения разместилась за столиком у окна. Она не только насладилась видом на ночной Дубай, но изысканными блюдами, которые подавали на подносах с дымом. Бородина старалась каждое блюдо снять на камеру. Особенно ее впечатлила тарелка с морепродуктами, где были мидии, устрицы, рыба и креветки. Также она попробовала необычные напитки с пеной и украшениями.

В завершении официанты также принесли именной десерт. Шоколад в форме шара растопили специальным сладким соусом. Ксения не скрывала восторга. «Как красиво», — заявила она. К слову, вместе с супругами была подруга телеведущей. Она тоже не выпускала из рук телефон.

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