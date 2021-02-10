Красота в деталях: Ксения Бородина похвасталась сережками с малахитом за полмиллиона рублей

Ксения Бородина раньше вела «Дом-2». Теперь у нее убавилось работы, так как проект не выходит на ТНТ. По словам самой девушки, больше свободного времени у нее не стало. Как и прежде, доход ей приносят детские кафе, салоны красоты и реклама в соцсетях. Более того, она ведет свадьбы и другие мероприятия за крупные гонорары. Не удивительно, что телеведущая регулярно пополняет гардероб люксовыми обновками.

Этой зимой Бородина купила себе шубу из натурального меха. Вскоре она призналась, что хочет приобрести еще одно меховое изделие. Также девушка любит обувь Prada, которую обновляет каждый сезон. Как оказалось, на украшения телеведущая тоже не жалеет денег. В беседе с поклонниками многие восхитились ее сережками с малахитом. Оказалось, что они фирмы Van Cleef и стоят почти полмиллиона рублей.

Примечательно, что недавно Ксения высказалась о тех, кто зарабатывает 20 тысяч рублей. Она отметила, что все зависит от желания и целей людей. Девушка мечтала жить в достатке и признавалась, что много для этого работала.

В беседе с поклонниками Бородина заговорила и об отношениях с мужем Курбаном Омаровым. Она отреагировала на слухи, что договорилась жить с бизнесменом около 7–10 лет. Звезда с иронией завила, что договаривались они на 20–30 лет счастливой жизни по контракту.

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