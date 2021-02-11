«Какой рельефный пресс»: 39-летняя Ксения Собчак в лосинах показала «прелести» фигуры

Ксения Собчак не раз признавалась, что знает о своих недостатках. Телеведущая порой сама шутит над своей внешностью. При этом ей нравится выглядеть стильно. Для светских раутов девушка подбирает женственные и порой необычные наряды. Не так давно она вышла в свет с мужем Константином Богомоловым в приталенном платье, а на днях у нее совпал вкус с подругой Надеждой Оболенцевой. Они пришли на светский раут в одинаковых нарядах.

Поклонники давно заметили, что Ксения после свадьбы с режиссером похорошела. Она не скрывает, что занимается спортом. Обычно на тренировках многие носят наряды оверсайз, но телеведущая решила похвастаться соблазнительным аутфитом в цвете хаки. Она покрасовалась в топе и облегающих лосинах. Наряд позволил Собчак похвастаться стройными ногами и плоским, рельефным прессом.

«Очень красивый костюм! Прям мне очень нравится! Все правильно огибает, красиво. Прям класс! Спортом в таком заниматься будет очень приятно», — поделилась звезда.

Она успела повернуться спиной к камере и показать все прелести фигуры и соблазнительные изгибы. А вот поклонники заметили, что пока до идеала Ксения себя не довела. «Такая стройная», «Костюм классный, но орех надо подкачать», «Какой рельефный пресс», «Костюм прикольный, но в ракушечку все впилось», «Вам цвет идет», «Не все такое наденут, вам можно», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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