«По-разному поняли дресс-код»: Собчак в приталенном черном платье вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак всегда обладала особым чувством стиля. Она любит носить необычные наряды. Девушка раньше часто носила мини, а теперь она чаще выбирает женственные образы в романтическом и ретро стилях. Поклонники и друзья отмечают, что телеведущая преобразилась, когда второй раз вышла замуж. Она счастлива в отношениях с Константином Богомоловым. Не так давно они отдохнули на Мальдивах. А вернувшись в Москву, пара вместе вышла в свет.

На днях состоялась премьера фильма «Северный ветер». Эту картину сняла Рената Литвинова. В столичном кинотеатре собралось много звезд. Светлана Ходченкова выбрала черном платье с пышной юбкой, а хозяйка вечера предстала в алом платье в пол. Ксения для такого случая выбрала черное приталенное платье лаконичного кроя со скрытой юбкой. Вторая юбка имела причудливый узор. Туфли-лодочки на шпильках придали образу элегантности.

Телеведущая пришла с мужем. Богомолов облачился в спортивный костюм каштанового цвета и черную рубашку. Обычно супруги одеваются в одном стиле, но на этот раз произошла осечка, на которой Собчак посмеялась.

«Когда по-разному поняли дресс-код», — отметила она.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что хоть их наряды и разные по стилю, смотрятся они прекрасно. «Образ неимоверно крут», «Такая женственная стала в этом браке, сама нежность», «Очаровательна просто, Ксения!», «Вы отличная пара», «Константин хорошо выглядит», «Почти костюм, хорош», «Крутые вы», «Платье бомбическое!», «Цвет волос блонд этот ну очень красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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