С акцентом на талию: Собчак в кожаном комбинезоне, как у Муцениеце, вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак не так давно отдохнула с семьей на Мальдивах. Она не скрывала, что порой ей нужно абстрагироваться от работы, чтобы набраться сил. К тому же телеведущая души не чает в сыне Платоне, который очень быстро растет. Именно с ним она каталась по побережью на велосипедах. А вот в феврале блондинка вновь окунулась в светскую жизнь. Она практически каждый день появляется на публике.

Если на выходных Ксения осматривала достопримечательности в музее, то теперь она не смогла пропустить премьеру комедии «Родные» с Ириной Пеговой и Сергеем Буруновым в главных ролях. На красной дорожке она появилась с мужем Константином Богомоловым. Они оделись в одной цветовой гамме. Собчак облачилась в кожаный комбинезон и кепку из такого же материала. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги. Ее спутник предпочел джинсы, черную толстовку и пиджак. Влюбленные не отходили друг от друга.

К слову, недавно в таком же комбинезоне, только лилового цвета, отметилась Агата Муцениеце. Девушки поддержали тренд на экокожу. На мероприятии многие в этот вечер также отдали предпочтение нарядам черных тонов. Виктория Толстоганова появилась в платье свободного кроя, а Пегова выбрала мини с рюшами. Множество теплых слов в этот вечер выслушал Бурунов.

Среди тех, кто насладился премьерой, стали Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Сергей Шакуров, Монеточка, Семен Трескунов и другие известные персоны. Напомним, что большая премьера комедии «Родные» намечена на 11 февраля.

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