«Double-dressing с хозяйкой вечера»: Собчак и Оболенцева вышли в свет в одинаковых костюмах

Телеведущая посетила кинопоказ к юбилею Алексея Кудрина. Она была удивлена, когда ее подруга пришла на мероприятие в таком же наряде, как у нее.

Ксения Собчак не скрывает, что следит за трендами. Девушка всегда любила выделяться из толпы. Если в юности она носила мини-юбки, то теперь она делает ставки на необычные фасоны и сложный крой. Не так давно телеведущая вышла в свет с мужем Константином Богомоловым. На премьере фильма она появилась в кожаном комбинезоне и кепи. Блондинка отдала предпочтение тренду на экокожу.

Накануне Ксения посетила светский раут. Она отправилась на кинопоказ к юбилею Алексея Кудрина. Для торжественного случая девушка выбрала платье-костюм серого цвета. Наряд длины миди украшали шифоновые вставки сливочного цвета с блестками. Приталенный жакет дополнял сдержанный образ.

Однако потом Собчак увидела на сцене Надежду Оболенцеву. Светская львица пришла на мероприятие в точно таком же наряде.

«Приехала смотреть фильм об экономическом кризисе, а тут Оболенцева в таком же костюме. Хм», — отметила телеведущая.

Она не растерялась и потом сделала совместное фото со своей подругой. Маленький модный конфуз ее не расстроил.

«Double-dressing с хозяйкой вечера? Нет, не слышала! Спасибо, Ирина Кудрина и Надежда Оболенцева, за прекрасный вечер и фильм к юбилею Алексея Кудрина. Эх, если бы больше слушали именно таких экономистов у нас в стране…» — написала она.

К слову, Богомолов вновь сопровождал жену на мероприятии. На этот раз они почти не позировали вместе. Поклонники отметили, что Ксения достойно отреагировала на неловкую ситуацию с нарядом. «Даже не заметила, что вы в одинаковом, на столько вы обе яркие и индивидуальные», «Вот это да!! Неловкая ситуация», «Вот Ксении больше идет этот костюм, при всем признании, что Надежда прекрасна так же», «Вы как сестры близнецы! Классный лук», — прокомментировали пост подписчики.

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