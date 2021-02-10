Жасмин показала, как Навка в алом платье вместе с ней «оторвалась» на детском празднике

Певица призналась, что они любят повеселиться не меньше детей.

Татьяна Навка не частая гостья светских раутов. В декабре она была загружена работой. Девушка готовилась к ледовым шоу, а также участвовала в различных съемках. Потом фигуристка несколько недель отдыхала. Она даже снизила активность в соцсетях. А вот в феврале у нее начались новые рабочие будни. Спортсменка тренирует будущих чемпионов в собственной школе. А вечерами она посещает музеи или ходит в гости.

На минувших выходных Навка стала одной из гостей на вечеринке у певицы Жасмин, которая устроила праздник для своей дочки Маргариты. Девочке исполнилось девять лет, поэтому родители не пожалели денег на торжество. Фигуристка привела на вечеринку дочку Надежду, а также маленькую племянницу. Сама Татьяна облачилась в алое платье в испанском стиле и черные кожаные сапоги на шпильке.

Как оказалось, во время кульминации праздника, когда в зале рассыпали конфетти, девушки повеселились даже больше, чем дети. Жасмин опубликовала кадры, как они с Навкой прыгают в «сугробы» цветных конфетти.

«Я просто оставлю это здесь! Взрослые на детских праздниках отрываются не меньше детей», — написала звезда.

Поклонники восхитились мамами, которые смогли развеяться. Многие осыпали подруг комплиментами. «Это очень классно. Взрослые тоже должны уметь развлекаться, прикалываться, быть на одной волне с детьми», «Какая прелесть! Маленькие большие девочки», «Обалдеть, тоже так хочу», «Всегда нужно находить время повеселится и побыть ребенком», «Прикольно, мы взрослые порой, как дети, тоже хотим побаловаться», — прокомментировали пост подписчики.

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