«Невероятно прекрасны»: Навка в свитере оверсайз и бархатных сапожках посетила выставку в музее

Татьяна Навка в декабре много работала. Спортсменка участвовала в съемках «Ледникового периода», где ей пришлось судить участников, что порой было сложно. Также девушка готовилась к прокату представлений на льду, которые успешно показала в Москве и Сочи в новогодние каникулы. После этого фигуристка взяла паузу, чтобы побыть с семьей и отдохнуть. Однако в феврале она уже приступила к обучению юных спортсменов в собственной школе фигурного катания.

Несмотря на свою занятость, Навка всегда находит время для друзей и близких. Накануне она завершила вечер походом в Третьяковскую галерею. Фигуристка для появления на публике выбрала элегантный повседневный образ. Она облачилась в кожаную юбку годе и молочный свитер оверсайз. Бархатные сапожки на шпильке дополнили монохромный аутфит. Она распустила волосы и позировала на фоне картин почти без макияжа.

«Завораживающие портреты, необычные ракурсы, магия севера, загадка культуры и народа, сквозь призму современных технологий, актуальны, захватывающи и невероятно прекрасны! Приятно, что мы так же сотрудничали с Олегом, т. к. именно его руке принадлежат профессиональные фото с наших волшебных ледовых сказок!» — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что их заинтересовала выставка. Также многие восхитились тем, как выглядит сама 45-летняя фигуристка. «Вы тоже очень завораживаете», «Огненная юбка», «Фото очень впечатляющие!», «Вы очень разносторонняя девушка», «Очень нравятся ваши сапожки. Образ вообще нежный», «Вы похорошели», «Шикарно выглядите», «Дочек не хватает на фото», — прокомментировали пост подписчики.

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