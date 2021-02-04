Локоны русалочки: Татьяна Навка позировала в белоснежном платье с подвеской цвета индиго

Татьяна Навка регулярно путешествует. В минувшем году она провела время в Сочи, а также устроила дочкам поездку по Золотому кольцу. Потом спортсменка едва находила свободную минуту, так как снималась в «Ледниковом периоде» и готовилась к показу ледовых шоу. Даже во время новогодних каникул фигуристка работала, выступая для публики вместе с дочкой Надеждой. А потом она взяла паузу, чтобы набраться сил перед работой.

В феврале Навка снова стала тренировать детей в своей школе фигурного катания. При этом в свободное время она видится с друзьями и посещает музеи. По всей видимости, спортсменка скучает по отдыху. Она поделилась снимком, сделанным на курорте. Девушка позировала в белоснежном платье с подвеской цвета индиго в форме капли и яркими часами на руке. Длинные волосы волной струились по ее плечам.

«А вы знали, что именно сегодня 17 лет назад официально была запущена соцсеть Facebook? По сути, именно с нее началось массовое мировое погружение в общение в Сети. Сейчас уже сложно представить нашу жизнь без этих мессенджеров и Сетей. С одной стороны — это невероятно расширило возможности человека в общении, получении информации, а с другой, у некоторых жизнь offline ушла на второй план», — написала звезда.

Подписчики отметили, что именно соцсети помогают им видеть Татьяну и узнавать что-то новое. Ее летнее фото восхитило поклонников. «Многие отметили, что она прекрасно выглядит с длинными волосами», «Вау, какие красивые серьги», «Вы тут такая сказочная русалка», «Белый цвет вам к лицу», «Красивая очень», «Танечка, хороша», «Давно мы не видели ваши отпускные фото», «Драгоценности прям в точку попали», — стали обсуждать кадр фанаты.

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