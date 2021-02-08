Татьяна Навка в платье миди и на шпильках устроила танцы с женой Стаса Михайлова

Фигуристка провела вечер в компании подруг на вечеринке у Жасмин. Она позволила себе развеяться.

Татьяна Навка редко сидит дома. У спортсменки всегда много работы. В декабре она успевала ездить на съемки «Ледникового периода» и готовить сказку на льду для зрителей. Лишь после Рождества фигуристка на несколько недель решила пропасть из соцсетей, чтобы отдохнуть. Спортсменка в феврале вновь стала тренировать детей в своей школе фигурного катания, а также посещать музеи и светские рауты.

7 февраля Навка не могла пропустить праздник, который устроила ее подруга — певица Жасмин. Девушка организовала вечеринку по случаю дня рождения дочки Маргариты, которой исполнилось девять лет. Для такого случая спортсменка облачилась в алое платье миди в испанском стиле с тонким ремешком. Наряд также дополняли туфли-лодочки на шпильке. Татьяна распустила волосы и сделала неброский макияж.

Она пришла не только с дочкой Надеждой, но и сестрой Натальей, которая привела племянницу звезды. Пока малыши веселились, взрослые тоже не скучали. Фигуристка с радостью подпевала Еве Польне и танцевала с подругами. Она встретила жену Стаса Михайлова Инну, Светлану Ермолову, Зару и многих других селебрити.

Лишь поздно ночью гости стали расходиться. Именинница осталась довольна пышным праздником. В этот вечер она получила множество подарков, а также большой торт.

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