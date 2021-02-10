«Зима поднадоела»: Полина Гагарина предстала в белоснежной лисьей шубе и свитере оверсайз

Полина Гагарина в прошлом году много работала. Несмотря на то, что в ее личной жизни произошли неприятные события, девушка не только не опустила руки после развода, но и стала еще больше трудиться над своим телом и совершенствоваться. Артистка обновила свой гардероб и не так давно отдохнула на Мальдивах с детьми. Поклонники заметили, что она похорошела и стала более веселой и открытой.

Все свободное время Полина посвящает детям. Однако после отпуска она успела съездить в Стокгольм, где сняла клип и записала песню для Чемпионата мира по фигурному катанию. Теперь у певицы началась вереница съемок и выступлений. 10 февраля она запечатлела себя по пути на работу. Гагарина предстала в белоснежной лисьей шубе и свитере оверсайз с широким воротом. Она покрасовалась в монохромном луке на камеру

«А вообще зима надоела», — призналась артистка.

К слову, наряды в одной гамме стали особенно популярны в этом сезоне. Оксана Федорова, Ксения Бородина и другие звезды уже поддержали этот тренд. Также этой зимой модницы чаще носят шубы. Одни выбирают наряд из натурального меха, а другие — из шерсти или искусственных материалов. Поклонникам образ Полины пришелся по вкусу. Многие отметили, что нежный зимний аутфит ей идет.

«Красивая такая», «Пушистый котенок», «Поля, вы красотка», «Очень нравится ваша шуба», «Такая пушистая», «Полина, зима надоела, а ваши наряды — нет», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: