«Жить сегодня!»: Полина Гагарина озвучила свое жизненное кредо

Музыкальный наставник в шоу «Голос» Полина Гагарина откровенно поговорила со своими фанатами. Певица предложила подписчикам задать ей вопросы в Stories личного микроблога.

Оказалось, что поклонникам артистки интересно было узнать, под каким девизом живет Полина.

Исполнительница призналась, что очень ценит свою жизнь. Поэтому просто наслаждается каждым днем.

«Жить сегодня! Видеть, слышать, любить и мечтать!», — написала Гагарина.

Также фанаты спросили у кумира о ее личных страхах и переживаниях. Так, на вопрос о фобиях артистка ответила:

«Мегалофобия! Я боюсь больших памятников и сооружений».

Отметим, что Полина рассказала еще и о поддержании тела в тонусе. Певица ведет здоровый образ жизни, делает зарядку каждый день и соблюдает режим сна. Помимо этого, знаменитость высказалась о так называемом «эффекте бумеранга». Гагарина заявила, что искренне верит в то, что каждому воздается по заслугам. Поэтому певица старается внимательно относится к окружающим, хотя, как Полина утверждает сама, сердце ее занято детьми.

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