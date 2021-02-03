«Не могу остановиться»: Полина Гагарина в белоснежном костюме вышла на лед в Стокгольме

Полина Гагарина уже длительное время является свободной девушкой. О ее расставании с Дмитрием Исхаковым стало известно весной прошлого года. Однако на тот момент они уже не жили вместе. О личной жизни артистка предпочитает не рассказывать. Однако она не стала унывать, а с головой ушла в работу. Девушка участвовала в разных съемках, ездила на концерты, а в январе отдохнула на Мальдивах с детьми.

Теперь Полина старается еще больше времени уделять трехлетней дочке Мие. Однако 1 февраля певица снова уехала. На этот раз она оказалась в Швеции, где решила снять новый клип. Почти целый день у нее ушел на подготовку. Сначала она заинтриговала поклонников, представ в черном монохромном образе. А вечером Гагарина оказалась на ледовой арене. Артистка каталась на коньках.

Она переоделась в белоснежный спортивный костюм. На плечи певица накинула черный дутый пуховик. Она много смеялась и пыталась делать пируэты.

«Не могу остановиться», — смеясь говорила звезда.

На лед с ней вышел мужчина. По всей видимости, он помогал ей в съемках. Спустя несколько часов Гагарина сообщила, что съемки завершены. Она отправилась домой. Поклонники отметили, что молодежный стиль идет певице. Многие признались, что уже хотят увидеть, что получилось.

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