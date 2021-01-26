Словно из сказки: Гагарина отметилась в черном платье свободного кроя с белоснежным воротником

Полина Гагарина не скрывает, что у нее начался новый этап с жизни. Она развелась с Дмитрием Исхаковым в конце прошлого года. Певица успела отработать на съемках и праздничных концертах. Потом артистка улетела на Мальдивы, где смогла набраться сил и загореть. С ней была не только трехлетняя дочка Мия, но и сын Андрей от первого брака. Поклонники отметили, что девушка похорошела.

Примечательно, что Полина снялась в третьем сезоне сериала «Бывшие». Она даже согласилась на откровенную сцену. После этого фанаты стали считать ее очень смелой. В обычной жизни певица считает себя скромной. Она носит платья в романтическом стиле и любит брючные костюмы лаконичного кроя. В один из первых дней на работе после отпуска Гагарина появилась в платье свободного кроя с белым воротничком. Наряд скрыл ее хрупкую фигуру. Примечательно, что такие воротнички снова вошли в моду.

Певица предстала без макияжа. С утра она пожаловалась на плохое самочувствие. Девушка не стала скрывать, что у нее заложен нос. При этом она не отказалась от работы.

«Снимаешь? Не снимай», — попросила звезда подругу.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие отметили, что она и без косметики очень красивая. Другие сравнили ее образ с нарядом Алисы из сказки. «Поля, милаха», «Какое платье чумовое», «Не болейте только», «Это вы с дочкой перегуляли», «Платье роскошное», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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