Зимний монохром: Татьяна Навка в кожаной юбке годе и сливочном свитере закружилась с цветами

Татьяна Навка редко появляется на публике после Нового года. Спортсменка много работала в декабре. Она разрывалась между съемками в «Ледниковом периоде» и подготовкой к своим шоу. При этом олимпийская чемпионка также посещала светские рауты и праздничные концерты. Лишь недавно после праздников фигуристка стала делиться семейными фото и рассказывать о своей жизни. Блондинка минувшие выходные провела с семьей, гуляя и катаясь на санках с дочкой Надеждой.

2 февраля Навка уже работала. Она тренирует детей в собственной школе фигурного катания. Фигуристке нравится взращивать будущих чемпионов. А после работы спортсменка неожиданно получила букет розовых цветов. От радости она даже закружилась. В соцсети звезда поделилась кадрами, на которых предстала в кожаной юбке годе и сливочном свитере. Образ дополнили сапожки молочного оттенка.

«Всегда приятно получать цветы», — отметила Татьяна.

Она так и не раскрыла секрет, кто сделал ей презент. При этом поклонники не стали сомневаться, что цветы фигуристке вручил муж Дмитрий Песков. Многие одарили спортсменку комплиментами. По мнению фанатов, в 45 лет фигуристка выглядит просто прекрасно.

Напомним, что накануне Татьяна поделилась архивным фото. Она показала, как выглядела в юности. Как оказалось, спортсменка была брюнеткой с вьющимися локонами.

Смотрите также: