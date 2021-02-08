Антитренды весны 2021 года: видеообзор
Видео
Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург
Жанна Бадоева
Звездный гость

Шубская в наряде на молнии привела подросшего сына Овечкина на вечеринку Жасмин

Возлюбленная хоккеиста вместе с отцом появилась на празднике, который певица устроила в честь своей дочки Маргариты.

Шубская в наряде на молнии привела подросшего сына Овечкина на вечеринку Жасмин
Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Анастасия Шубская уже четыре года счастлива в браке с Александром Овечкиным. Многие считают их одной из самых гармоничных пар. Девушка подарила избраннику двоих сыновей: Сергею уже два года, а Илье лишь восемь месяцев. Супруги живут в США, но в прошлом году они приехали в Россию с детьми. Хоккеист иногда отлучается на время по работе, но его возлюбленной некогда скучать. В ее большой семьей часто происходят яркие события.

7 февраля устроила грандиозную детскую вечеринку певица Жасмин. Она поздравила дочку Маргариту с девятилетием, организовав застолье, анимацию, конкурсы и торт. На мероприятие пришло много гостей: Татьяна Навка, Инна Михайлова, а также Шубская, которую сопровождал ее папа, муж покойной Веры Глаголевой — Кирилл Шубский. Они привели на вечеринку старшего сына Овечкина. Мальчик успевал не только веселиться, но и смотреть хоккейные матчи с отцом в Интернете.

А вот жена хоккеиста с радостью общалась с гостями, танцевала и подпевала звездам, выступавшим на сцене. Анастасия облачилась в наряд с молнией в области декольте. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Девушка любит лаконичный стиль. Отметим, что также побывал на празднике ее племянник. Мальчик вместе с кузеном позировал поклонникам и старался веселиться с другими детьми.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия ШубскаяЖасминЖизнь звездЗвездные детиКрасота вне возрастамода и стиль