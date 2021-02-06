«Постараюсь я во всем»: Лиза Галкина в розовом пуховике и шапке с помпоном спела для родителей

Максим Галкин и Алла Пугачева не скрывают, что дети их главная отрада. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Они минувшей осенью первые пошли в школу. Малышам понравилось ездить на уроки. Теперь звездные родители провожают их утром, а вечером встречают. Семилетняя дочка Примадонны давно интересуется модой. Она любит играть сценки с братом, а недавно девочка приняла участие в колядках.

После новогодних каникул двойняшки снова стали рано вставать и ездить на уроки. Лиза ранее отметилась в плюшевой шубе. Также в школу она ходит в розовом пуховике и белоснежной вязаной шапке с помпоном и бабочками. Малышка решила спеть для родителей. Она затянула песню.

«Это новый шаг для нас, постараюсь я во всем лучшим быть учеником», — пропела малышка.

Раньше дочка Аллы Борисовны уже пела. Она очаровала поклонников своими музыкальными данными. Многие считают, что девочка унаследовала талант от мамы. «Солнечная, сногсшибательная девочка!», «Сладкая ты. Ах! Как же я тебя люблю», «Невероятно прекрасная девочка», «Замечательный ребенок и голосок какой хороший», «Самая красивая и умненькая девочка, на радость родителям», «Куколка», «Это просто какое-то чудо, а не ребенок! Милейшая девочка!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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