«Ледяные просторы»: Максим Галкин показал зимние пейзажи деревни Грязь из окна замка

Муж Аллы Пугачевой с утра заметил, что снова настала морозная погода. Он решил поделиться тем, что увидел с самой высокой башни в замке.

Максим Галкин гордится тем, что построил настоящий замок в деревне Грязь. Он обустраивал дом на свой вкус, дорожа каждой деталью. Недавно артист похвастался антикварной люстрой, которую нашел случайно, отреставрировал и повесил в холле. Теперь он меняет в ней лампочки вместе с сыном Гарри, так как это сложный процесс. А на втором этаже замка появился стеклянный пол, где можно увидеть все, что происходит в зале.

Излюбленным местом Максима является башня с круглым окном, откуда открывается вид почти на всю деревню. 2 февраля юморист с утра решил насладиться красивым видом. Ночью наступили очередные заморозки, поэтому деревня покрылась снегом и льдом. Весь периметр, деревья, дома и поля, по которым летом Алла Пугачева гуляла с двойняшками, теперь усыпаны снегом.

«Какая красота! Ледяные просторы в окне. Картина просто», — восхитился Галкин.

Поклонники отметили, что такие пейзажи действительно вдохновляют. К слову, во время новогодних каникул юморист с радостью гулял с детьми по саду. А недавно он вышел из дома с дочкой Лизой и покатался с ней с горок. Максим кричал от восторга. За зиму горки обледенели, а также стали извилистыми, поэтому не каждый с них рискнет скатиться. Фанаты не раз называли артиста хорошим папой.

К слову, соседи спокойной относятся к тому, что рядом с ними живут звезды. В день рождения Примадонны некоторые украшают окна воздушными шариками, чтобы ее поздравить.

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