Всегда стильная: Пугачева в норковой шубе позировала в обнимку с Галкиным на улице

Певица всегда тщательно выбирала образы. За годы жизнь с юмористом, они научились одеваться в одном стиле.

Алла Пугачева не так давно отметила трогательную дату. Она вместе с Максимом Галкиным уже 19 лет. При этом они состоят в браке только девять лет. Многие критиковали их союз из-за большой разницы в возрасте, но их счастью то не помешало. Они построили роскошный замок в деревне грязь и теперь растят двойняшек Лизу и Гарри. Поклонники заметили, что порой влюбленные даже одеваются в одном стиле.

Накануне Алла Борисовна поздравила Вячеслава Добрынина с юбилеем. Она позировала для видео в клетчатой рубашке и юбке в пол с поясом. Такую же рубашку надел ее муж. Такой family look восхитил поклонников. А теперь в одном из фан-аккаунтов было размещено фото, где супруги позируют вместе зимой. Как оказалось, много лет назад они тоже одевались в одном стиле. В кадре Пугачева позирует в норковой шубе с капюшоном, а на ее голове причудливая меховая шапка. Галкин тоже был в шубе и шапке-ушанке.

«Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить», — гласит подпись к фото.

Поклонники восхитились красотой Примадонны. Многие также оценили зимние образы пары. Пользователи Сети посчитали, что и сейчас они бы уже считались не стильными, так как натуральные меха все меньше пользуются популярностью, но раньше они были предметом роскоши. «Просто это дуэт двух половинок гармоничный и красивый», «Разницу вашем возрасте даже узнать», «Натуральны шубы всегда носили, носят и будут носить», «Многовато мехов», — прокомментировали пост подписчики. К слову, теперь в белой шубке ходит в школу Лиза. Девочка давно интересуется модой. Тренд на плюшевые шубы ей понравился.

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