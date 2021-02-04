«Папа с мамой самые лучшие»: Лиза Галкина за завтраком с тостом порассуждала о главном в жизни

Максим Галкин не скрывает, что счастлив с Аллой Пугачевой. Они не только построили свой замок в деревне Грязь, но и воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Суррогатная мама родила для пары малышей. Постепенно артисты стали чаще показывать их публике. В итоге теперь у детей своя армия поклонников. Они с малых лет занимались дома изучением языков и работали с дикцией. А не так давно наследники Аллы Борисовна пошли в первый класс.

Теперь утро в замке начинается рано. Родители кормят детей и провожают их в школу. Накануне в одном из фан-аккаунтов появилось видео, снятое Галкиным. Юморист запечатлел, как Лиза завтракает жареным тостом и кукурузой. Девочка лакомилась своей скромной едой, когда папа задал ей серьезный вопрос о том, что она считает главным в жизни.

«Мама, папа, няни, Оксана… И вообще, вся семья! Папа с мамой самые лучшие», — заявила малышка. «Это не то, чтобы я тебя заставил так говорить? Правильно?» — уточнил юморист. «Сама, сама», — ответила Лиза.

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