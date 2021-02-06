«Райское наслаждение»: Нюша прикрыла оголенное тело одеялом на мальдивском побережье

Нюша уже давно является кумиром молодежи. Девушка носит короткие шорты, элегантные платья и зажигательно двигается на сцене. За последние годы жизнь девушки заметно изменилась. Она вышла замуж и родила ребенка. Артистка родила дочку Симбу. Теперь артистка старается быть заботливой мамой, при этом она не теряет прежнего «огонька». Она снимает музыкальные ролики с Егором Кридом, а не так давно звезда отправилась отдыхать на Мальдивы.

На островах Нюша носит в откровенных купальниках. Девушка не скрывает свою фигуру. После родов она быстро вернулась в форму. Певица носит мини-бикини и демонстрирует то декольте, то округлые бедра. Если на днях она позировала в сетях, то теперь артистка предстала в постели прямо на побережье у своей водной виллы. Артистка была обнаженной, прикрываясь белоснежным одеялом. Она засветила загорелую ложбинку.

«Дополните фразу: Райское наслаждение — это….» — написала звезда.

Поклонники были сражены красотой Нюши. Многие отметили, что такие пейзажи напоминают кадры из фильмов. «Красота нереальная», «Ню, у тебя классный загар», «Рай по жизни…..не каждый заслужил», «Шоколадка», «Вот это сон у океана», «Голая и красивая», «Крутая Нюша», «Очень завораживающие пейзажи», «Вода, нагота и одеяло», «Ох, просто неземные виды», — прокомментировали пост подписчики.

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