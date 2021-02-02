«Такая обалденная!»: обнаженная Нюша в тонкой рубашке подразнила загорелыми бедрами

Нюша старается несколько раз в год уезжать в теплые страны. Даже с появлением ребенка ее путешествия не стали менее частыми. Уже два года она растит дочку Симбу с мужем Игорем Сивовым. По словам девушки, влюбленный во всем ее поддерживает. Они вместе развиваются духовно. Совсем недавно артистка отметила свое 30-летие. Муж сначала свозил ее в Турцию, где она повеселилась с подругами. А потом они устроили вечеринку в Москве.

После новогодних каникул пара решила устроить себе очередной отпуск. Они улетели на Мальдивы большой компанией. Нюша наслаждается красивыми видами с мужем, а также резвится с дочкой и устраивает фотосессии на пляже с подругами. Очередной день она провела на побережье, даже не переодеваясь в платье. Певица поделилась снимком, на котором предстала в белоснежном бикини и тонкой рубашке, которую повязала на узел. Девушка засветила пышные бедра и рельефные ноги, катаясь на велосипеде.

«Все туда же, в светлое будущее», — написала звезда.

Поклонники заметили, что Нюша успела не только загореть. Некоторые даже разглядели у нее изменения в фигуре. Фанаты отметили, что молодая мама прекрасно выглядит. «Такая обалденная!», «Ню, тебе так идут эти косички», «Какая кошечка», «Животик выпирает», «Такая шоколадная уже», «А почему одна?», «Мягкий бамперок», «Кардашьян за зависть», «Очень мило», «Ноги словно струны», — прокомментировали пост подписчики.

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